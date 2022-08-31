0831群益早安｜全球財經時事深度解說
《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
- NY FED J. Williams認為利率需要升到3.5％之上且維持一段時間；Atlanta Fed R.Bostic表示未來數據若清楚表明通膨趨緩，升息幅度有理由低於0.75％，即使失業率因為升息而上升，在回到2％目標前不能停止升息；Richmond Fed T.Barkin表示如果Fed不採取行動，美國經濟將需求繼續過高，公眾將對Fed抗通膨的公信力失去信心，Fed的責任是採取行動降低通膨！
- Neel Kahkari 8月30日凌晨說對這2天美股下跌感到高興，股市暴跌表示投資人明白Fed對抗通膨是認真的！7月28日FOMC之後美股上漲市場都誤解鮑爾談話！8月26日鮑爾演說是專門針對股市投資人放砲！
- Fed 9月縮表開始加速火力全開，國債600億美元＋MBS 350億美元！
- 8月消費者信心指數，7月JOLTS職缺都優於市場預期！消費和勞動市場強勁通膨可能得到支撐，Fed得再加把勁？
- 本週經濟數據：8月31日ADP就業變動、芝加哥PMI；9月1日ISM製造業指數；9月2日非農業就業人口、失業率。
- 消費者信心指數、JOLTS職缺高於預期推高了利率期貨導致美股下跌？經濟數據的好消息是股市的壞消息。
- 歐股帶領美股期貨開盤前上漲，但自身的變數引發下跌！
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