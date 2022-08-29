啟發盤勢｜類股輪動 關注電動車､半導體股

鮑爾上周五（26日）在傑克森霍爾全球央行年會演說上表示，聯準會降低通膨的工作尚未成功，將持續升息一段時間，警告未來美國經濟將面臨一些痛苦。他還提到，歷史經驗來看，聯準會擔憂過早停止升息，勞動市場更可能受到更強大衝擊。

儘管美國 7 月個人消費支出（PCE）數據顯示物價壓力已減緩，聯準會主席鮑爾暗示聯準會仍將在 9 月激進升息，促使恐慌指數 VIX 猛飆，美股一路狂跌，科技股殺聲隆隆，道瓊收盤狂瀉逾 1,000 點，創 5 月以來最慘的單日表現。標普與那指挫逾 3.3%，創兩月以來最大跌幅。

美股指數連續第二週線收黑，道瓊週暴跌 4.2%、標普週跌約 4%，那指重挫 4.4%。

台股上周五（26）日表現強勢，盤面上類股輪動快速，電動車概念股與生技醫療族群動能延續，航運與觀光族群再次受解封消息激勵，盤中表現轉強，受資金青睞；上漲78.40點收15,278.44點，成交量2,103億元，儘管週線收黑，不過日K棒連2紅。

近期大盤回檔扮演資金避風港的生技股今天並未受到資金回流電子股影響，指標股合一、中天依舊強勢，帶動北極星-KY、生華科、杏國等表現依舊搶眼。

法人指出，隨著通膨出現趨緩跡象，美國聯準會（Fed）升息的不確定性對市場影響轉小，整體股市表現轉強，進場布局訊號仍需觀察類股輪動、權值股表現，及Fed主席鮑爾談話後續效應等，建議可關注具有長線趨勢的電動車與半導體產業。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!