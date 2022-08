0829群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師(CSIA)范振鴻為投資人深度解說全球財經事件,本集節目重點如下:

4月21日慘劇重演!沃爾克時刻(Volcker moment)再現!

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)演說沒講白的事?就是要經濟下滑(衰退?)、股市下跌才能降低通膨!

鮑爾有那麼鷹嗎?各取所需的解讀,但這些人的想法被澆冷水!8月23日GS Jan Hataius說Powell not about to go all Volcker on rate;JPM : 9月升0.75%之後Fed就不再會有意外的鷹派行動!

日本央行(BOJ)總裁黑田東彥:日本通膨將在今年晚些和明年逐漸降低,只能繼續放鬆貨幣政策。現在日本的CPI在2.4%,幾乎完全是能源和食品所致預計到2022 CPI接近2%或3%,但2023將再次跌向1.5%。

讓美股暴跌的原因?沃爾克時刻(Volcker moment)出現了!鮑爾表示:

(1)沒有價格穩定就無法達成可持續的對所有人有利的強勁就業市場。

(2)需要強力把需求與供給拉到平衡,降低通膨需要要很長的時間,讓經濟成長低於趨勢成長還需要更疲軟的勞動市場,高利率、緩成長、軟就業才能降低通膨,這會給家庭及企業帶來痛苦 !但打擊通膨失敗會帶來更大的痛苦!

(3)引述Paul Volcker的說法通膨會引發更高的通膨,所以要回到更穩定有生產力的經濟就是要打破通膨預期!

(4)引述Alan Greenspan 說法價格穩定才不會影響企業和家庭財務決策。

(5)PV之前的15年Fed降通膨失敗,但PV「成功」降低通膨,需要長時間非常緊縮的貨幣政策才能降低通膨,現在就需要決心立即行動(1970-1980 20%/15%,NOW 8.5%/2.5%)

(6)當Fed 9月開會時,再次進行「超大幅」升息可能是合適之舉,但拒絕對此作出承諾。7月CPI數據表現不錯,但無法讓Fed相信通膨正在下滑,9月利率取決經濟數據和不斷變化的前景。經濟數據的好消息仍是股市的壞消息!6月8日Neel Kahkari : inflation is a raging inferno that entails significant risk 9月縮表不會是令人愉快的過程!(7月28日Powell : in September , we will go to full strength)

8月19日~8月22日,市場擔憂Powell 8月26日談話會過於鷹派,美股下跌,8月23日~-8月25日市場認為Powell不會過於鷹派?

GS高盛:大型基金都在買大型科技股!成長打敗衰退!

民主黨參議員Warren:不相信升息可以遏制當前的通脹壓力,擔心Fed會導緻美國經濟陷入衰退。

歐洲面臨能源危機+氣候危機!

ECB官員M. Kazaks:9月需要採取強力行動,至少升息0.5%以控制通膨。R. Holzmann和K. Knot:至少應該「考慮」升息0.75%;其他官員:經濟衰退或會緩解價格壓力。

中國證監會發布新聞稿,中國證監會和財政部於週五與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)簽署了審計監管合作協議,將於近期啟動相關合作,合作協議的重點內容之一是中美雙方均可依據法定職責,對另一方轄區內相關事務所開展檢查和調查,被請求方應在法律允許範圍內盡力提供充分協助,中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在內地的香港事務所。

