0829群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

4月21日慘劇重演！沃爾克時刻（Volcker moment）再現！

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）演說沒講白的事？就是要經濟下滑（衰退？）、股市下跌才能降低通膨！

鮑爾有那麼鷹嗎？各取所需的解讀，但這些人的想法被澆冷水！8月23日GS Jan Hataius說Powell not about to go all Volcker on rate；JPM : 9月升0.75％之後Fed就不再會有意外的鷹派行動！

日本央行（BOJ）總裁黑田東彥：日本通膨將在今年晚些和明年逐漸降低，只能繼續放鬆貨幣政策。現在日本的CPI在2.4%，幾乎完全是能源和食品所致預計到2022 CPI接近2%或3%，但2023將再次跌向1.5%。

讓美股暴跌的原因？沃爾克時刻（Volcker moment）出現了！鮑爾表示：

（1）沒有價格穩定就無法達成可持續的對所有人有利的強勁就業市場。

（2）需要強力把需求與供給拉到平衡，降低通膨需要要很長的時間，讓經濟成長低於趨勢成長還需要更疲軟的勞動市場，高利率、緩成長、軟就業才能降低通膨，這會給家庭及企業帶來痛苦 ！但打擊通膨失敗會帶來更大的痛苦！

（3）引述Paul Volcker的說法通膨會引發更高的通膨，所以要回到更穩定有生產力的經濟就是要打破通膨預期！

（4）引述Alan Greenspan 說法價格穩定才不會影響企業和家庭財務決策。

（5）PV之前的15年Fed降通膨失敗，但PV「成功」降低通膨，需要長時間非常緊縮的貨幣政策才能降低通膨，現在就需要決心立即行動（1970－1980 20％／15％，NOW 8.5％／2.5％）

（6）當Fed 9月開會時，再次進行「超大幅」升息可能是合適之舉，但拒絕對此作出承諾。7月CPI數據表現不錯，但無法讓Fed相信通膨正在下滑，9月利率取決經濟數據和不斷變化的前景。經濟數據的好消息仍是股市的壞消息！6月8日Neel Kahkari : inflation is a raging inferno that entails significant risk 9月縮表不會是令人愉快的過程！（7月28日Powell : in September , we will go to full strength）

8月19日～8月22日，市場擔憂Powell 8月26日談話會過於鷹派，美股下跌，8月23日～-8月25日市場認為Powell不會過於鷹派？

GS高盛：大型基金都在買大型科技股！成長打敗衰退！

民主黨參議員Warren：不相信升息可以遏制當前的通脹壓力，擔心Fed會導緻美國經濟陷入衰退。

歐洲面臨能源危機+氣候危機！

ECB官員M. Kazaks：9月需要採取強力行動，至少升息0.5％以控制通膨。R. Holzmann和K. Knot：至少應該「考慮」升息0.75％；其他官員:經濟衰退或會緩解價格壓力。

中國證監會發布新聞稿，中國證監會和財政部於週五與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署了審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作，合作協議的重點內容之一是中美雙方均可依據法定職責，對另一方轄區內相關事務所開展檢查和調查，被請求方應在法律允許範圍內盡力提供充分協助，中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在內地的香港事務所。

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