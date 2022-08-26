啟發盤勢｜美股續揚 關注鮑爾央行年會談話

隨著傑克森霍爾全球央行年會開幕，美股主指周四 (25 日) 續揚，十年期美債殖利率回落，華爾街無視 NVIDIA 不佳財報，晶片股上揚，Snowflake 飆升 22.82%，美股尾盤急速拉高，道瓊收紅逾 320 點，標普升逾 1.4%，延續第二個交易日漲勢，那指漲逾 1.6%，費半勁揚 3.66%。

全球央行年會周四登場，聯準會主席鮑爾周五發表演說前，聯準會官員再度「放鷹」。聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四表示，通膨可能比許多人預期更持久，支持年底前將基準利率上調至 3.75% 至 4%。堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則表示，聯邦基金利率可能需要超過 4% 且保持高位一段時間，才能達到預期效果。持續關注鮑爾發表談話後，美股走勢以及市場反應，也將牽動台股波動。

外資在期貨部分加碼多單，推動台股昨（25）日反攻，由科技權值股主要領漲，電動車概念股續強，相關個股也交出亮眼表現，加權指數開高走高，盤中維持高檔整理，季線失而復得，終場上漲130.85點，收15,200.04點，成交量1,690億元。

台積電（2330）上漲5元收508元，漲幅近1%；聯發科，聯電，力積電等股雖然表現回溫，但盤中漲勢收斂，動能有轉弱跡象，其中，力積電收盤漲幅達2.5%以上，表現最突出。

由於科技電子族群本周以來已經跌深，昨日進入跌深反彈行情，自然帶動台股大盤指數上攻，不過本周尚有近200點的跌點需要收復，周線要收紅仍面臨考驗，預期將收黑留長下影線。

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