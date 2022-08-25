啟發盤勢｜市場觀望氣氛濃 靜待鮑爾談話

市場等待美國聯準會（Fed）於 25~27 日在傑克森霍爾主辦的全球央行年會，此前，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）周二表態：「高通膨的情況下，寧願過猶不及地降低通膨，直到有明確證據表明高通膨正在回落。」美股主指周三（24 日）開盤後狹幅震盪，道瓊和標普收漲逾 0.1%，結束連續三個交易日跌勢。

在周五美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話前，市場觀望氣氛濃厚，台股24日表現震盪，早盤開高後，盤中一度翻黑，在收盤前半小時再度由黑翻紅，回到平盤線之上表現，盤面上除了生技族群續旺，傳產族群也輪動表現，加權指數終場下跌26.70點，收15,069.19點，成交量1,782億元。

台積電下跌1元，收503元；權值股仍偏弱整理走勢，聯發科，力積電盤中跌點均擴大，終場收跌1%左右，惟聯電表現相對有撐，盤中持續在平盤之上表現，收盤小漲0.2%作收。

法人指出近日盤勢仍會維持小跌小漲震盪，待Fed主席鮑爾發表談話明朗後，下周將有望見到資金回流，有機會帶動台股進入下一波反彈，市場主軸仍聚焦電動車、半導體，傳產股近日有輪動表現，可視為落後補漲。

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