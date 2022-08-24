啟發盤勢｜台股整理 反攻號角聚焦權值股

美國 7 月新屋銷售為51.1 萬戶，月跌 12.6%，為今年第六度下滑，創 2016 年初以來的最低增速，而美國 8 月 Markit 服務業採購經理人指數（PMI）初值降至 44.1，商業活動連續第二個月萎縮，創 2020 年 5 月份以來新低，反映通膨和金融環境收緊，導致需求減弱。市場對鷹派聯準會的擔憂持續，加上疲弱的經濟數據，美股週二 (23 日) 未能擺脫震盪走跌趨勢，道瓊指數收跌逾 150 點、標普指數下滑 0.22%，那指微跌 0.27 點，費半指數逆勢收紅 0.74%。

市場持續等待美國聯準會（Fed）最新消息，台股昨（23）日價跌量縮，加權指數失守15,100點與月線，盤面上僅電動車概念股與部分網通股強勢表態，而櫃買市場的生技族群中，則有個股延續動能，表現出色。加權指數終場下跌149.25點，收15,095.89點，成交量1,704億元。

電動車概念股中，昇銳（3128），同致（3552）漲停，同致更一口氣站上年線，收下一根長紅K，富鼎（8261）也收漲6%以上，胡連，為升（2231），康普（4739），貿聯-KY（3665）等股，收盤漲幅也在1～3%。

櫃買市場中，生技族群的中天（4128），合一（4743）續旺，盤中再度漲停，股價雙雙創下近三個月高點，也一同跳空站上所有均線，中天股價達67.2元，合一達220.5元。

法人預期，本波盤勢可能在全球央行年會之後才有機會止跌，台股進入整理盤，年底前仍有機會反彈上攻，建議投資人可觀察權值股，如：台積電（2330）、聯發科（2454）表現，若出現明顯轉強訊號，則逢低進場時機顯現。在選股方面，建議留意具有長線成長趨勢的產業，如：電動車、半導體設備與材料、綠能產業，非電部分則可關注汽車零組件，或是受惠升息的金融族群。

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