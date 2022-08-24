0824群益早安｜全球財經時事深度解說
《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
- 美國汽油價格已連續70天下跌，為 2015 年1月以來最長的跌勢。根據汽車俱樂部 AAA 的數據，在 6 月中旬達到每加侖 5.016 美元的歷史新高後，零售價平均為每加侖 3.892 美元。美國緊急儲備每天釋放多達 100 萬桶石油，併計劃持續到 10 月。
- 週二公佈的德法兩國PMI數據均低於50，暗示經濟衰退可能已經開始。Oanda高級市場分析師Ed Moya表示：全球經濟增長狀況現在一團糟。這就是目前真正對風險偏好造成壓力的原因，因為在世界其他地區正在崩潰的情況下，美國股市也難以繼續獨善其身。
- 美國7月新屋銷售量再度下滑，降至51.1萬套，6月修正後的數據為58.5萬套。本次彭博調查的經濟學家預估中值預期為57.5萬套。此數據證明了高房價和高借貸成本對房地產的影響。 建築活動已經放緩，購房申請數量正在下降，更多人放棄了購房計劃。 而待售房庫存卻在持續攀升，預計可能在未來幾個月對房價構成下行壓力。截7月末，待售新屋數達到46.4萬套，為2008年以來最多，但其中90%不是在建就是尚未動工。按照目前的銷售速度，需要10.9個月才能完全消化掉新屋庫存，時間為2009年以來最長，相比今年年初時幾乎翻了一倍。 新建住宅的售價中值年增率8.2%，至43.94萬美元。
- 英國家庭的平均能源費用將在 10 月份飆升至每年 3,554 英鎊（4,200 美元），屆時英國將再次提高價格上限。並預估今年冬天的能源費用將會比4月份上漲約80%。根據與英國央行決策日期相關的利率衍生品，交易員現在押注到 5 月將加息約 235 個基點。這是這個週期的最高值，足以將關鍵利率（目前為 1.75%）提高到 4%，比上個月的預期高出整整一個百分點。
- 澳大利亞審慎監管局週二公佈的數據顯示，截至 6 月 30 日的財年，全球第五大養老金基金的監護人在投資上損失了 928 億澳元（合 640 億美元），這是自 2009 年以來的最大損失。總市值下降至 3.3 兆澳元，抵消了一年的增長。
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