啟發盤勢｜美股跌勢再起 持續留意生技股

美股夏季反彈似乎出現停滯，全球央行年會召開前，華爾街擔憂聯準會發出更鷹派的訊號，10 年期美債殖利率週一 (22 日) 大漲 ，美元強升，科技股成殺盤重心，標普所有板塊一片走弱，四大指數全數收黑。那指收黑 2.55%，費半暴跌近 4%。道瓊收盤狂瀉逾 640 點，標普收跌逾 2%，為 6 月 16 日以來最差單日表現，美股重挫，將影響今日台股盤勢。

美股四大指數上周五(19日)收跌，台股昨日開低震盪整理，摜破15,400點和15,300點關卡，一度回測季線約15,251點，之後金融跌幅收斂、生技勁揚，大盤重返季線之上，不過尾盤電子、航運續弱，金融回檔。台股加權指數收在15,245.14點，下跌163.64點，跌幅1.06%，失守10日線約15,284點，季線15,251點得而復失，成交值來到1,994億元，電子股終場下挫1.44%，金融下跌0.75%，航運下跌2.59%。

市場稱作「天國一輝」的生技四天王中天（4128）、杏國（4192）、合一（4743）、杏輝（1734）漲勢再起，22日盤中股價全面攻上漲停，激勵市場資金大量湧進生技股，推升盤中超過10檔生技個股攻上漲停，就連興櫃股價也瘋狂，盤中包括浩宇生醫（6872）、台睿（6580）、台新藥（6838）、巨生醫（6827）等四檔漲幅超過10%。

法人表示，2020年因新藥股進入收割期，帶動新藥股漲勢。台灣製藥公司新產品上市銷售動能明確，台灣新藥多歷經10年以上的研發，陸續開花結果，可望支撐相關公司業績持續成長3-5年無虞，帶動獲利率改善。其次，隨著國際重磅藥物專利陸續到期，台廠卡位利基學名藥/生物相似藥亦有龐大商機，此外，人口老化、醫療發達帶動近年製藥產業穩定成長，預估未來五年的複合年增長率達5%，都是帶動生技股上漲的題材，可持續留意生技股走勢。

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