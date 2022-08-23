0823群益早安｜全球財經時事深度解說
《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻每日早上八點為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
- 8/7 Fed理事鮑曼（M.Bowman）說9、11、12月都要升3碼，美股小跌，8/10 明尼阿波利斯聯邦聯儲主席N. Kashkari說2022年底3.9％、2023年底4.4％美股大漲，8/18聖路易斯聯儲總裁兼FOMC票委布拉德（J. Bullard）說支持9月升3碼儘速壓制通膨想不通為何要等到明年才進一步升息？
- 8/26～8/28傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，Fed主席（Jerome Powell）強調2023不會降息，要等到看到2％通膨才會停止升息？
- BE MLIV Pulse調查，900多名策略師和交易員84％認為通膨已經見頂但需要2年才能將通膨壓至2％？Fed和金融市場還處在火星撞地球的軌道？
- 市場預期改變再度引發龐大賣壓！7/29～8/18一連串Fed官員談話想要改變市場預期都沒做到，多頭卻在200MA前自我了斷！
- 壓注Jackson Hole Powell大鷹派10年公債殖利率再次突破3％！
- Gazprom 8/19宣布8/31全面斷氣3天歐洲天然氣噴出、歐股崩盤、美股跟著挫！
- 7兆美元市值的大反彈結束了？
- 歐洲面臨能源危機+氣候危機！
- 中國調降LPR5年期幅度超過市場預期A股反彈，但恐難持久！
- 四川限電延長衝擊製造業。
- 8/22中國央行及財政部計畫透過國家開發銀行農業發展銀行提供2000億人民幣專項借款支持「保交樓」！
- 雖然有人護盤，但還是要看美股的臉色！投信的買超跟外資賣超相比只是小兒科！
※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。
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