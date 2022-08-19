0819群益早安｜全球財經時事深度解說
《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻每日早上八點為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
- .Kansas FED E. George: 繼續升息的理由充分，FED在升息方面已經做了很多，但政策有滯後性；St. Louis FED J. Bullard:贊成9月升0.75％；SF FED M. Daly:9月升0.5或0.75％，2023不急於改變方向！
- 8月25日~8月27日 Jackson Hole
- 下周經濟數據8月23日法國、德國、歐元區、美國PMI，美國新屋銷售8月24日耐久財訂單，8月26日7月PCE
- 美股：CISCO帶領DJI上漲，APPLIED MATERIAL盤後財報佳，WOLFSPEED大漲31％，ON SEMI大漲7.26％，APPLE 9月7日發表IPHONE14。
- 英國正式宣布進入乾旱狀態！法國啟動危機工作組應對史上最嚴重乾旱！歐洲多條重要河流水位告急危及800億美元貿易航道！歐洲面臨能源危機+氣候危機！
- 中國8月22日下周一調降LPR幾乎成定局！但8月15日降MLF及逆回購利率市場已經先反應降LPR預期。
- 無基之彈中的有基行情！
※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。
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