0817群益早安｜全球財經時事深度解說
《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻每日早上八點為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
- 美國通膨將大幅降溫？伊朗送來東風？
- 今晚美國零售銷售數據火上加油？
- 美國新屋開工降到2021年初以來水準！壞消息仍是好消息
- 明天凌晨2點公布7/28 FOMC會議記錄，結束這波反彈？8/7 Fed理事 Michelle Bowman升息以來最強硬的談話都打不死本波美股反彈！
- 8/17美國7月零售銷售，8/18凌晨2點FOMC會議記錄，8/18成屋銷售！
- 美銀基金經理月報
- 拜登8/16簽署IRA，乾淨能源暫時利多出盡！
- Walmart、Home Depot財報優於市場預期帶領道瓊指數續創反彈新高！
- 英國正式宣佈進入乾旱狀態！法國啟動危機工作組應對史上最嚴重乾旱！歐洲多條重要河流水位告急危及800億美元貿易航道！歐洲面臨能源危機+氣候危機！
- 路透指騰訊將出售美團持有17％全部持股約240億美元以安撫監管當局造成港股下跌，騰訊澄清後可望反彈！
- 中國8/15意外降息引發美元反彈非美貨幣下跌！市場預期中國可能推出更多寬鬆貨幣政策？
- 半導體景氣十年最慘？美股連續創反彈新高外資連賣超2天！還好賣超金額不大投信買超補得上外資賣超！反彈不需要基本面，正因為基本面前景不佳，短打充斥盤面！
※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。
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