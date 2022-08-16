0816群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1. 美國全國住房營建商協會（NAHB）房地產市場指數連續第八個月下滑，這是自 2007 年房地產市場因借貸成本上升和房價上漲而崩盤以來最糟糕的一次。15日數據顯示，全國住房營建商協會/富國銀行的指數在 8 月份下降至 49。該讀數低於彭博社對經濟學家調查中最悲觀的估計，自 2020 年 5 月以來首次低於盈虧平衡指標 50。

2. 紐約製造業指數創下了2001年以來第二大跌幅，因訂單和出貨急劇下降，表明需求出現了陡然下滑。紐約聯邦儲備銀行週一發布的8月整體企業活動狀況數據顯示，該指數大跌逾42點至負31.3，降幅僅次於2020年4月。數據低於零表明萎縮，且數據遠低於調查中最悲觀的預測。紐約聯儲銀行的訂單指數從6.2跌至-29.6，出貨指標則從25.3降至-24.1。兩個數字以及整體企業狀況指標都降至2020年5月以來最弱水準。

3. 本周零售財報周：7/26沃爾瑪下調了季度和全年盈利指引，稱通膨正在改變消費者的消費方式。該公司稱，第二季度調整後每股收益預計下降約8％～9％，此前預計為持平至小幅上升；全年調整後每股收益預計下降約11％～13％，此前預期為下降1％。

其表示，通膨導致消費者在食品等必需品上的支出增加，而在服裝和電子產品等商品上的支出減少。沃爾瑪預計，二季度美國的銷售額（不包括燃料）將增長約6％，因顧客購買了更多的雜貨，高於該公司此前預期的4％～5％的增幅。但是這種商品消費組合將影響公司的利潤。食品的利潤率低於電視和服裝等非必需品。

4. 18日凌晨兩點將公告的聯準會會議紀要，目前市場猜測升息兩碼的機率較高。美國銀行近期的調查結果表明，越來越多的投資者預計海外經濟體央行的貨幣政策至少要到2024年後才會轉向。該調研訪問了75名來自英國、歐洲、亞洲和美國的基金經理，其管理資產規模超過1.25兆美元。有超過三分之一的受訪者認為，即使在當前美國通膨增速有所減緩的情況下，貨幣政策仍會堅持緊縮，這一比例較上月調查時提高了25%。

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。

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