0815群益早安｜全球財經時事深度解說
《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻每日早上八點為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
- 一連串經濟數據飆翻美股！你會解讀嗎？
- 70年來的鐵律再次發生！這次會不一樣嗎？
- Richmond FED T.Barkin:即使經濟疲軟也要繼續升息至通膨明顯降到2％目標!2.5％是否為中性利率？希望達到正實質利率？
- 本週經濟數據8/15NAHB、8/16營建許可、新屋開工、8/18成屋銷售!8/17美國7月零售銷售8/18凌晨2點FOMC會議記錄
- 拜登本週簽署IRA！參議院8/7通過，眾議院8/12通過，市場早在7/27 Joe Manchin點頭同意就已經開始反應！
- 總體經濟數據是用來幫助做出正確的投資決策！不是要你來當學者！
- 英國正式宣佈進入乾旱狀態！法國啟動危機工作組應對史上最嚴重乾旱！歐洲多條重要河流水位告急危及800億美元貿易航道！歐洲面臨能源危機+氣候危機！
- 中國5大央企中國人壽、中國石油、中國石化、中國鋁業、上海石油化工宣佈自紐約交所下市！預計未來有更多中概股主動宣佈下市！或暗示美中緊張局勢升高？
- 中國第二季企業獲利-15％？
- 美國5位參議員訪台突襲訪台對岸宣佈實彈射擊？
- 美股持續強勁反彈，即使大多數產業前景不佳，台股還是被推著走！反彈不需要基本面！8/12主流是趴在地板的IC設計！
※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。
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