啟發盤勢｜續攻季線 短線操作蘋概股

美國 7 月份生產者物價月減 0.5%，為 2020 年 4 月以來首見下滑，顯示通膨出現進一步緩和跡象，提高聯準會在 9 月份升息 2 碼的可能性，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會在 9 月份升息 3 碼的可能性已降至 38%。

美股四大指數11日早盤高開，油價上漲，推升能源股，成長股和科技股表現強勢，但隨著美債殖利率自盤中低點反彈，科技股回吐早前漲幅，那指、標普和費半等三大指數收黑，迪士尼奮力撐盤下，道瓊微幅收紅。

台股昨日受到美國7月CPI數據下滑的好消息激勵，開盤強彈200餘點，盤中更持續上攻，加權指數盤中最高達15,204點，後續拉回15,200點以下，維持高檔表現，加權指數終場上漲258.83點，收15,197.85點，成交量2,189億元；台積電上漲14元，收514元。

台積電領漲科技股復甦，聯電（2303），旺宏（2337）也雙雙上漲3%和5%，聯發科（2454），台達電（2308）稍稍拉回整理，表現相對較疲弱，不過尾盤由黑翻紅，小漲作收。

法人指出，接下來台股有望持續挑戰季線，建議投資人可留意蘋概股、半導體、ABF載板，和受惠景氣復甦的觀光、金融等族群，操作上可來回做價差，又以現股交易較佳。

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