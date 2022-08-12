0812群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美國生產者物價指數PPI，月減0.5%，年增9.8%。回落是由於商品成本下降，但服務價格僅小幅上漲。核心PPI 月增0.2%，年增7.6%，整體數據皆低於市場預估。7 月份消費者和生產者價格均有所放緩，但這主要是由於能源成本下降。食品價格仍然居高不下，並有可能使通膨居高不下。

2.根據AAA的數據，美國平均零售汽油價格跌至每加侖 4 美元以下，跌至 3 月初以來的最低水準。最新公佈的價格為 3.99 美元，延續了八週的下跌趨勢。隨著石油價格的下降和燃料需求的下滑，成本已經下降，從各方面來看都低於去年。

3.美國 30 年期抵押貸款房貸利率回升至 5.22%。今年的利率上升已經開始放緩疫情時期全國房地產市場的火熱。潛在買家已經退卻，因為他們難以找到負擔得起的房產。根據Realtor.com的報告，這些幾天待售房屋在市場上停留的時間更長了，使得房地產市場庫存在7月份出現成長。

4.美國失業保險申請連續第二週上升，並保持在 11 月以來的最高水平附近，表明勞動力市場持續放緩。勞工部周四公佈的數據顯示，截至 8 月 6 日當週，初請失業金人數增加 14,000 人，至 262,000 人。彭博社對經濟學家的調查中值估計為 265,000 份申請。

5.歐洲電力價格上漲至創紀錄水準，強勁的漲勢似乎也沒有任何減弱的跡象。此次電價上漲反映出在歐洲為冬季補充庫存之際，俄羅斯削減天然氣供應導致用作發電廠燃料的天然氣市場出現供應緊張情況。此外，核反應堆產量的下降，以及風力和水力發電量的減少，也加劇了這一壓力，並引發了政府干預以減少需求的擔憂。

結論

1.CPI、PPI優於市場預期之後，債市並未埋單。

2.蘋果股價短線已經反彈接近30%，留意追價意願放緩。

3.台股價量背離，只剩特定股撐盤，後續還須面對外資壓力。

4.零售及IC公司庫存高峰尚未來到，去化庫存估至23H1。

5.心理面可以主導短線趨勢，但長線趨勢還是由實質面主導

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。

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