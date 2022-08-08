啟發盤勢｜續攻季線 布局業績股及跌深股

美國勞工部上周五（5 日）公布美國最新非農就業數據，美國 7 月非農就業人口增幅達 52.80 萬，遠超預期的 25 萬，創今年 2 月以來新高，失業率達 3.50%，支持聯準會更激進升息的觀點再起，美股開低，特斯拉跳水，非必需消費類股倒成一片，科技股同樣弱勢，標普指數盤中一度驟跌 1.1%，收盤小跌 0.16%。能源股和金融股拉尾盤，道瓊驚險收紅 76.65 點，收於 100 日均線上方。

以一周來看，道瓊周累計下跌 0.13%，標普週線收紅 0.36%，那指周升 2.15%，費半表現最佳，周漲幅高達 2.91%。

不甩中國大陸軍演，金管會研擬「限空令」發威，台股上周五開高走高，盤中攻上萬五大關，指數一度追平國安基金護盤的歷史高點，不過成交量能縮減，顯示市場雖有利多消息，投資人情緒還是受台海氣氛影響。加權指數終場上漲333.84點，收15,036.04點，成交量2,027億元，周線收連5紅

法人指出，台股反彈，表現仍然和美股連動性高，後市是否站穩萬五關卡，以及持續挑戰季線，仍有待觀察；建議投資人，未來持續觀察美股表現，針對手上持股比例低的投資人，建議可在近期布局7月營收表現佳且股價跌深的個股。

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