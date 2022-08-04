啟發盤勢｜緊盯陸軍演 台股月線保衛戰

美國7月服務業採購經理人指數（PMI）意外反彈，擺脫了已經陷入衰退的擔憂，讓市場重返受挫的科技股，該指數也結束連續3個月的下跌，另6月耐久財訂單和製造業數據也優於預期。聖路易斯Fed行長布拉德的評論提振了市場情緒，他認為美國目前並未陷入衰退，為抑制高通膨將繼續升息。

道瓊工業平均指數上漲416.33點（1.29%）至32,812.5點。史坦普500指數上漲63.98點或（1.56%）至4,155.17點，觸及6月以來最高水平，並收復本周所有跌幅。受科技股上漲提振，那斯達克指數上漲319.44點（2.59%）至12,668.16點，史指較6月近期低點上漲13%，那指處於5月以來最高水平。

裴洛西訪台，中國大陸針對台灣的反制烏雲持續籠罩股市，加上接下來大陸今日起將進行為期三天的軍演，造成台股昨日表現疲軟，市場觀望氣氛濃厚，成交量縮小，盤面上賣壓湧現；加權指數拉尾盤上漲29.79點收14,777.02點，成交量1,748億元；台積電上漲9元收501元。市場緊盯今日起中國大陸軍事演習，以及其他可能經濟反制行動，台股將持續面臨月線保衛戰。

法人表示，雖裴洛西訪台行程3日已結束，但未來幾日中國大陸可能採取的行動仍存在不確定性，將繼續影響市場氛圍及台股波動。另外，最近即將公布上市櫃公司7月營收表現，由於庫存調整因素，預期電子族群業績成長可能減弱，也是大盤的潛在利空，因此建議投資人目前保持觀望、多看少作。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!