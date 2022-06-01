啟發盤勢｜拉尾盤站上16,800 留意兩類股

歐元區公布5月通膨率飆升8.1％，連續七個月創下歷史新高，俄烏戰爭持續推高食品和能源成本，另一方面，美國5月份密西根大學消費者信心指數也較前幾個月略微下滑，美股於盤中拉鋸後尾盤收黑結束動盪的一個月，但上周的強勁走勢仍幫助道瓊指數和標普500 指數收復5月跌點，月線幾乎走平。



台股昨日早盤在短線漲多拉回整理，一度大跌117點，不過在買盤進場推升，指數下半場翻紅，尾盤在MSCI半年度調整生效，權值股台積電大拉尾盤上漲13元，指數終場大漲197.15點，上漲1.19%，收在16,807.77點，尾盤最後一盤爆出1,591億元大量，推升成交值達3,872億元。



其他權值股中，鴻海高層為股價抱屈後，股價走揚達113元，為今年來最高價，法人看好，近期鴻海股價仍有價差可賺，有機會挑戰去年高點120元。聯發科（2454）也上演尾盤大驚奇，股價突破900元大關，站上季線收905元。



法人表示，台股成交量突破3,100億元，觀察近期量能如果維持擴量，有機會帶動台股突破反壓區持續攻堅走勢，預期接下來將在震盪中挑戰萬七關卡，後續仍關注半導體、網通族群，指標股看台積電、陽明、長榮等貨櫃航運股，並留意美國公債殖利率表現。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!

延伸閱讀

三大法人買超340億 台股揮軍季線

MSCI季度調整 防爆量甩尾

日韓開國門 13檔解封股搶先飛