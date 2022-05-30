啟發盤勢｜台股續彈行情 留意三類股

美國 4 月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增 4.9％，低於上月的 5.2%，創今年以來最低，聯準會首選的通膨指標顯示美國通膨可能已觸頂下滑，聯準會激進升息的預期降低。同時，美國 4 月個人所得月增 0.4%，略高於預估，個人消費支出月增 0.9％，連四個月上揚，凸顯美國經濟持續保有增長動力，美股四大指數勁揚，道瓊週漲幅高達 6.2%，終結自 1923 年以來最長連八週跌勢，有利於本周台股持續反彈行情。

台股上周五在台積電（2330）領軍強漲，電子股、金融股、傳產股齊漲，指數終場收在16,266.22點，一舉收復5日線、月線，也是在5月上旬失守月線後首度站上，周線上漲121.37點，周漲幅0.75%

對於台股後續看法，大盤成交量偏低仍是多頭要延續反彈力道首要突破的困境，台股5日均量已降至2,200億元以下，雖有大漲走勢，但量能亦不足2,200億元，顯示即使投資人對於後市的擔憂略減，但追價意願仍嫌薄弱，若要持續反彈力道，單日成交值宜增至2,500億元。台股若能持續站穩月線，財報表現好、熱門題材股仍可偏多操作，包括半導體、車用族群、海運貨櫃股等可以留意。

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