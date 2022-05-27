啟發盤勢｜萬六關卡震盪 類股輪動

梅西百貨和 Dollar Tree Stores 等多個零售商財報亮眼，緩解華爾街對美國消費實力的擔憂，且大陸上海下周即將解封的希望，加上 Nvidia 財測失利後依舊走揚，美股開高走高，科技股強勢反彈，那指與費半強漲逾 2.6%，道瓊收紅超過 500 點，標普升近 2%，重新站上 4,000 點大關。

台股昨日開高走低，早盤指數一度漲逾70點，但市場信心與量能不足，以及盤中台積電等熄火，拖累指數翻黑，一路失守16,100點、5日線16,079點、萬六關卡，加權指數終場下跌135.2點，收15,968.83點，跌幅0.84%，成交金額2,213億元。

法人表示，台股近期震盪盤堅，在上漲的過程中，遇到獲利回吐賣壓，會呈現「一天漲、一天跌」的現象，呈現緩漲格局、類股輪動，但中小型股走勢還算強勢，不必過度擔憂行情，最壞情況可能已過，指數只要能守穩「萬六」關卡，都不用過度擔心，股市有機會在這邊打出一個短中期的底部，隨著俄烏戰爭的影響逐漸淡化，通膨與油價於第2季見頂，美國聯準會升息腳步有望不再加速，亞幣貶值、資金流出亞洲的情況也可望止穩，為股市爭取第3季反彈契機。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!