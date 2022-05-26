啟發盤勢｜Fed激勵美股反彈 留意兩族群

聯準會最新公布（Fed）5月會議紀要內容顯示，與會官員大多認為，在接下來幾次會議上，調高50個基點可能是適當的，且官員們設法在不導致經濟衰退情況下對抗通膨，一致認為美國經濟仍非常強勁，在採取緊縮性貨幣政策之際，聯準會應能逐漸達到將通膨率降到2％的目標。美股四大指數受激勵，那指和費半升逾1.5％，道瓊漲近200點，標普收紅近1％。

台股昨日震盪走高，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值股領漲，其中鴻海是近期較為強勢的大型科技股，股價創4個月以來新高，收109.5元，終場上漲140.4點，成交量2,130億元，三大法人買超81.96億元。

法人表示，大盤量能低迷不易挑戰月線，短線不排除回測前波低或打第二隻腳，反彈量縮且類股表現不整齊，這波反彈比預期還弱，所有均線下彎，延續過去空方慣性見前低機會大增。操作上，近期反彈到月線見到買盤減弱，需要審慎保守，除非補量上攻月線否則應降低部位，若量能不出就採取觀望，等待拉回震盪出量時再伺機搶反彈，觀察比較整齊的族群，近期如汽車零組件及航運，但仍以短線價差操作為宜。

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