啟發盤勢｜關注航運走勢 IC族群續領頭

軟體商Snap發布獲利預警，加上經濟數據不佳，Snap崩逾43％創史上最慘單日表現。華爾街周二（24日）持續擔憂宏觀環境，避險情緒濃厚，10年期美債走跌、科技股腥風血雨，所幸公用事業和必需消費品漲勢助力標普脫離盤中低點，標普終場收跌0.81％，道瓊驚險收紅，但那指和費半同步重挫逾2％。

台股昨日開高走低，因盤中的美股期貨盤走弱，投資人深恐美股又下挫，追價意願低落，盤中陷入萬六點保衛戰，終場下跌192.78點，收盤指數15,963.63點，成交量2,079億元。台積電則再度跌破月線，收盤下跌8元，收盤價520元。大盤指數目前處在月線仍蓋頭的弱勢反彈，類股輪動加速，前波相對強勢的電子股震盪轉弱，傳產業績題材股短期則呈現相對強勢輪動表現。

法人分析，目前大盤還在尋找底部，投資人信心不穩，短線恐持續震盪，航運貨櫃股依然是盤面具代表性的族群，如果可以回穩，對大盤止跌會有幫助。IC設計族群是前段時間大盤領頭指標，上周已開始拉出一波走勢，未來有望扮演台股攻擊要角。台股很多股票已跌深，不必太悲觀，操作上可留意具備明確趨勢的族群，如電動車、半導體、綠能等族群。

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