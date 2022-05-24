啟發盤勢｜美股反彈 台股再攻堅月線

拜登周一透露，美方正考慮取消對中國的一些關稅壁壘，這些關稅都是上屆政府加徵的；美國財政部長葉倫上周證實，她正敦促拜登政府取消損害美國消費者和企業利益的關稅。加上摩根大通上修財測，市場情緒有所提振，銀行股上揚，美股四大指數齊揚，道瓊收漲超過600點，迎2周多以來最佳單日表現。



台股昨日開高走勢震盪，最高來到16,249.45點，上漲104.6點，觸月線約16,248點之後漲幅收斂，儘管航運股表現強勢，不過電子股回檔翻黑，金融股震盪，大盤未能守穩16,200點整數關卡，終場加權指數收在16,156點小漲11.56點，今日將再攻堅月線。



展望本周財經重點，美國聯準會（Fed）將在26日清晨公布5月貨幣政策會議紀要，釋出未來貨幣政策方向，另晶片設計大廠輝達（NVIDIA）將於26日凌晨、戴爾（Dell）將在27日凌晨陸續公布財報，本周台股電子科技族群包括聯電、群聯、南亞科、南電、旺宏、中華電等將舉行股東會，有機會釋出下半年營運展望。



台股大盤主要技術指標同步偏多，是盤勢1個多月回落以來、首次出現正向訊號，此外，外資中斷連7周賣超台股，有機會吸引市場買氣逐漸回籠，若電子權值股持續轉強，台股有回升動力，反彈行情仍可期。

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