啟發盤勢｜美股收紅 留意台股反彈行情

美股仍受通膨壓力、供應鏈中斷和隨之而來的盈利增長擔憂的影響，零售股因羅斯百貨不利財測而持續承壓，美股上周五 （20日）走勢震盪，特斯拉遭逢大幅拋售，標普一度跌至 3,810.32 單日低點、陷入熊市，所幸尾盤逢低買入，標普勉強收紅 0.01%，但仍瀕臨熊市邊緣，道瓊驚險收紅。



受到美國進入升息循環、俄烏戰事持續等利空影響，外資今年以來賣超台股逾7,800億元，台股今年從4月起也迎來一波大修正，下跌超過2,000點，但在5月12日台股盤中下探15,616.68點後，就展開跌深反彈行情，重回16,100點關卡，週線終止3連黑。



法人表示，從類股走勢觀察，美國兩次升息中，台股迎來兩波修正，前一次是由科技股領跌，近期一波修正則是金融、傳產、原物料為主，電子股已展開反彈，本周可持續留意電子股反彈行情。電子股跌深反彈，美國十年期公債殖利率回落，顯示市場認為通膨高峰趨近見頂，不至於再進一步惡化，市場普遍預料美國聯準會Fed 6月會再升息，但加大力道的可能性很低，甚至未來升息步調會趨緩；這也意味著「台股短線已經看到低點、低點已經過了。」



搭配即將進入除權息旺季，今年上市櫃公司整體配發股息有望超越2兆元，都將成為股市資金活水。預估6月美國聯準會開始公布縮表後，股市將能擺脫負面因素干擾，如果台積電能有效帶動，甚至能在年底前看到指數重回今年初的萬八關卡。

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