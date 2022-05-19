啟發盤勢｜美股暴跌 台股拉回壓力增

周三美股受聯準會主席鮑爾前一日鷹派言論影響，科技股領軍大跌，特斯拉暴跌近7％，蘋果探低逾5％，美國零售商Target財報遜色，引爆零售股殘酷拋售潮，恐慌指數VIX狂飆，市場避險情緒濃烈，道瓊收盤大跌1,164.52點，為2020年6月來最弱勢，標普暴跌4.04％，創2020年6月以來最差單日表現，那指大跌4.73％，為5 月5日以來最大跌幅，將使得今日台股面臨拉回壓力。

台指期18日多頭趁勝追擊，續拉台積電（2330）及金控雙雄作價指數，終場收盤上漲240.77點，收在16,296.86點，繼續往約在16,400點的月線反壓邁進，但成交量擴增幅度有限，成交量2,340億元，台積電收盤上漲8元，收在538元。

觀察盤面走勢，電子類股持續強勢反彈，聯發科上漲14元，收在855元，漲幅1.66％，鴻海在投資12吋晶圓廠的消息助攻下，終場上漲2元，以107元作收，漲幅1.9％。金融股、貨櫃三雄中也跌深反彈，光電業則由群創、友達領軍走揚，漲幅分別為8.78％、5.25％。

展望台股後市，隨著中國準備解除封城，企業陸續復工，股市氣氛也開始好轉。法人表示，財報利空已反映、台灣疫情預計5月底達到高峰及上海復工消息，短期台股底部已逐漸浮現，中長期仍不看淡，投資人可準備布局，迎接第3季旺季的來臨，布局首選為具備明確成長性的產業，如智能車、伺服器、HPC相關類股及新平台新規格提升受惠股等，但目前市場仍有不確定性因素，投資人布局時仍宜分批進場以控制風險。

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