啟發盤勢｜鷹派挺升息兩碼 美股續彈

聯準會主席鮑爾周二表示，聯準會將毫不猶豫持續升息，直到通膨下降，隨著聯準會堅決採取行動，美國人可能會感到一些痛苦，但有許多合理的途徑可以實現經濟「軟著陸。」鮑爾還重申，若經濟符合預期，升息2碼是適合的。

鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德否認聯準會應對通膨反應過慢，支持未來會議升息2碼的計畫，罕見對升息3碼避而不談，加上強勁零售銷售數據顯示美國消費支出堅挺，中國監管風波消退，家得寶等企業財報告捷，市場風險情緒得到提振，美股四大指數收紅，道瓊漲逾430點，那指和標普齊揚逾2％，費半漲逾5％。



台股昨日開高走高，加權指數上漲155.05點、漲幅0.98％、收在16,056.09點、成交值2,067億元。台積電大漲近2％，半導體、光電、電子零組件、網通等族群表現突出，深受防疫險理賠爭議的金融股則是持續走跌，尤以富邦金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金走勢相當疲弱。



台股雖拉出中長紅，但卻仍未觸及10日線16,119點反壓，且量能出現急縮，顯示多頭在追價之際仍戒慎恐懼，若後續未能盡速補量，恐讓反彈的力道難以持續。上周加權指數隨美股同步下跌，萬六直接失守，其中金融類股受到的賣壓幅度最重，跌幅超過7％。

從籌碼面來看，此波台股從1月高點18,619拉回至近期，跌幅約15％，而融資減幅14.1％小於大盤，顯示籌碼尚未去化完畢，台股仍需時間震盪，不過從評價面角度，台股的低本益比與高現金殖利率，投資價值漸浮現，惟須考量國際變數未降溫，且融資餘額減幅小於大盤，台股可能仍將持續震盪走勢。

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