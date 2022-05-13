啟發盤勢｜美通膨居高不下 道瓊連六黑

美國周四 (12 日) 公布 4 月生產者價格指數 (PPI) 持續升溫，投資人擔憂通膨可能持續走高，導致聯準會更為激進的緊縮政策，但在鮑爾、以及舊金山聯邦儲備銀行總裁戴莉 (Mary Daly)接連重申接下來兩次利率會議各升息 50 個基點是合適，美股稍微收斂跌幅。終場道瓊收跌逾 100 點 ，連續第六個交易日走低，標普收黑 0.13% 至 3,930.08 點，那指與費半震盪收紅。



美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，持續維持高檔，市場擔憂美國聯準會（Fed）加速升息，台股昨日開低震盪走弱，金融股成為重災區，航空雙雄長榮航、華航午盤過後跌幅加深，拖累航運股翻黑重挫。 晶圓代工龍頭台積電午盤過後跌幅也逐漸擴大，終場下跌16元收在505元，台股加權指數跌破前波低點15,734點，終場大跌389.57點，收在15,616.68點，跌幅2.43%，成交值2,583億元。



法人表示，金融繼續補跌、航運股遭調節，台積電、聯發科（2454）未能再撐住盤勢，有下殺取量意味卻未見成效。技術面上，以指數越過周一長黑K中值（約16,200點）來確立反彈格局，若大盤持續量能不濟，很容易沿下降通道延續盤跌走勢。目前因多方攻擊時成交量不放大，走勢就易震盪走跌，空方勢的個股有反彈應先做減碼。近期金融持續走補跌，以及航運股公布財報後有可能進入整理，盤面利空持續壟罩，市場信心相對不足，季報欠佳個股修正壓力大，建議現階段持盈保泰靜待行情止跌回穩。

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