啟發盤勢｜暫守萬六 續關注新台幣匯率

拜登發表談話指出，高通膨正傷害美國家庭，對抗通膨是其任內首要任務，政府正權衡是否降低美國對外國進口商品的關稅以抑制通膨。隨著投資人消化聯準會官員們陸續釋出的言論，以及等待周三公布的美國4月消費者價格指數 (CPI) ，美股盤中多空拉鋸，那指、標普和費半指數終場收紅，僅道瓊微幅收跌近 85 點，連續四個交易日走跌。



台股昨日開低再往下探底，指數以15,891.4點開出，下跌157.52點，一度下滑至15,734.44點，重挫314.48點，創去年5月18日來的低點，盤中似有官股護盤力守萬六的味道，指數收斂跌幅緩步走高，終場收復萬六關卡，上漲12.7點，漲幅0.08%，收16,061.7點，成交量2,560億元。



航運股擔起多頭指標，由散裝股領先，慧洋-KY（2637）、裕民（2606）盤中漲幅逾2%，貨櫃三雄則由萬海（2615）領先翻紅，盤中漲幅逾2%，長榮（2603）、陽明（2609）也跟著上漲翻紅。



法人表示，財政部公布4月出口414.6億美元，較去年同月增18.8%，為歷年單月第三高，4月對主要市場出口全面揚升，以對美國、歐洲各年增26.6%、26.5%較佳，對東協亦增18.5%。展望未來，隨各國防疫政策相繼轉向開放，今年全球經濟可望呈現緩步走升態勢，加上半導體產能持續供不應求，國內相關業者積極投資擴充產能以為因應，我國出口動能依舊可期，上半年增幅預料超過一成，基本面無虞，若後續新台幣貶勢可以趨緩，外資賣超力道縮減，對於台股後續止跌反彈將有幫助。

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