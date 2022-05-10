啟發盤勢｜美股續跌 台股今測萬六關卡

全球前兩大經濟體的政策前景持續震撼市場，美國聯準會（Fed）將加速升息以及中國大陸的防疫封控措施，恐加劇經濟趨緩、甚至衰退的憂慮，美股又迎來一波猛烈拋售潮，恐慌指數VIX升至34以上，遠高於長期平均值（約20），華爾街避險情緒濃厚，美元走強。五大科技巨頭一路下探，道瓊收盤下殺超過650點，那指和費半慘跌超過4％，標普挫低3.2％，無力守住4,000點關鍵關口，為2021年 4月以來首見。



國際進入升息循環，引發資金退潮疑慮，台股昨日電子股無力，加上金融、航運股大跌，八大類股全盤皆墨，電子股下跌1.72％、金融股大跌3.46％，航運股大跌3.53％。權王台積電收在520元下跌8元，跌幅1.52％，股價創近1年來新低，終場指數重挫359.28點，以最低點16,048.92點作收，為去年5月20日以來低點，面臨「萬六」關卡保衛戰。



美國Fed聯準會雖然沒有加速緊縮，但目前美元升值趨勢不變，導致新台幣弱勢，資金持續回流美國，在市場擔憂熱錢退潮下，台股面臨修正壓力，目前指數跌破前低創近1年低點，短線回測「萬六」關卡、甚至15,900點等技術性支撐。



法人表示，上周美國聯準會確定升息兩碼後美股一度於周四大幅反彈，但隨後在英國央行衰退預警及美國就業數字公布後，美國十年期公債殖利率向上攀升，高評價成長股類股再次面臨修正賣壓，台股因那斯達克指數再創波段低點，導致周一開盤開低走低，預期在通膨數據未顯著走低、央行態度轉溫和前，仍可能增添股市賣壓及波動性，建議投資人保有較多現金部位。

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