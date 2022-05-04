啟發盤勢｜台股震盪 量縮創18個月來新低

由於擔心持續通膨和升息對全球經濟增長帶來風險，市場出現震盪，美銀報告顯示，近期美股接連的暴跌加深投資人擔憂情緒，散戶的悲觀程度已創2009年 3月金融危機美股觸底時期以來的新高。聯準會3日起召開為期2 天的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，華爾街靜待聯準會做出關鍵決議並消化喜憂參半的財報，四大指數震盪收小紅。

台股在五一連假後開盤走勢震盪，呈現價跌量縮格局，電子股一度翻紅後又回檔修正，金融股續弱，航運股翻黑，台股最低跌破16,500點整數關卡，尾盤台積電和聯發科小反彈，終場下跌93.28點，跌幅0.5％，收16,498.9點，守住5日線，成交量縮到只剩1,771億元，為2020年11月13日以來低量。

法人指出，若俄烏戰事短期未能平息，恐將持續影響全球消費者信心。此外，終端需求減少恐引發供應鏈庫存調整，市場下修企業獲利風險增加，加上美聯準會鷹派氣勢高漲，到6月連續升息2碼已成市場共識，縮減資產負債表規模擴大且加速，企業合理評價易遭下修，資金動能受到衝擊。

展望台股後市，在眾多變數干擾下，近期台股面臨較大修正，但若利空逐漸出盡，技術面不再破底，有望打出堅強底部，股市下跌後台股本益比趨於合理，預估下半年回歸基本面，加上具股息殖利率保護，可望優於預期表現，投資人可利用第2季修正逢低布局。操作方向上，除了續抱長期產業趨勢成長的族群外，可留意半導體、電子零組件、網通、光電等族群，另金融或傳產高股息，以及經濟解封類股等，將是短線避風港。

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