啟發盤勢｜觀察Fed利率決策會議

聯準會（Fed）即將召開5 月利率會議，隨著大幅升息迫在眉睫，10年期美債殖利率走升，創2018年以來首次觸及3％，美股開高後震盪走低，道瓊盤中一度跌逾500點，但隨後逢低買盤介入，美股驚現V型反彈，道瓊和標普小漲作收，那指大漲1.63％，費半勁揚3.51％。

道瓊指數4月累計下跌4.9％，那斯達克單月跌幅近13.3％，創2008年10月金融海嘯肆虐以來最糟表現，費城半導體4月跌幅更達14.8％。隨著美股走跌，台股不斷破底，4月重挫1,101.29點，跌幅達6.22％，市值縮水3.4兆元，類股中以半導體股跌幅最重，類股指數慘跌逾10％，電子類股下挫8.7％，為台股這波修正的重災區。台積電4月股價自597元滑落至538元，下跌59元，跌幅9.88％，影響大盤指數達493點。

法人表示，Fed政策、通膨壓力、俄烏戰爭、中國大陸疫情等金融市場四大問題仍在進行式，美股就如同2004～2006年升息期間，股市都處於不穩定格局。再者，大陸封城影響供應鏈，恐影響台廠4月營收，預期5月下旬或6月後，等市場習慣Fed升息步調後，配合上市櫃公司供應鏈恢復正常，資金才會慢慢重回股市，故預估第2季指數區間看16,200～17,400點。

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