啟發盤勢｜費半那指破底 台股面嚴峻考驗

受到北京部分封城、俄羅斯核武威脅、奇異等企業財測遜於預期、聯準會大幅升息前景，以及全球經濟放緩擔憂等，多項利空成美股賣壓導火線，恐慌指數 VIX 猛升逾24％， 道瓊下殺逾800點，標普挫低逾2.8％，費半狂瀉近4.4％，那指暴跌近4％，創 2020 年 12 月 14 日以來最低收盤，特斯拉崩跌超過12％，台積電 ADR 跌逾 3.6％，今日台股盤勢將面臨嚴峻考驗。

台股26日開高反彈，早盤一度漲逾百點，最高來到16,729.47點，但10點左右電子股、航運股氣勢轉弱，拖累大盤走低翻黑，靠著金融股撐盤，尾盤大單拉抬，終場上漲23.89點收在16,644.79點，成交值萎縮至2,540億元。風電概念股成為盤面少數亮點之一，上緯投控（3708）、永冠-KY（1589）漲停，台達電（2308）漲幅逾6%收252元。法人表示，股王矽力-KY盤中打入跌停，另一檔高價電子股力旺也收黑，如果IC設計、半導體等電子股都沒有表現，大盤會缺乏量能，光靠綠電、金融等族群撐不起來。

電子股去年漲太多，很多高價股具備高本益比，但全球通膨壓力顯現，導致終端消費動能趨緩，短線可能面臨企業獲利下修隱憂，加上美國聯邦準備理事會（Fed）鷹式升息態度也對大型科技股較為不利，上周已有不少公司公布財報後出現回檔走勢，本周相關個股財報勢必將持續牽動台系供應鏈多空走向。法人認為，台股走勢要觀察美股那斯達克與費城半導體指數，美股短線一定要先止跌，才有機會帶動台股表現。

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