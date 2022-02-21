啟發盤勢｜台股高檔震盪 留意融券回補

美國國務卿布林肯本周將與俄羅斯外長拉夫羅夫會談，前提是俄羅斯未進一步入侵烏克蘭，盼會談能找到化解危機、避免衝突的方法。先前拜登一度警告，俄羅斯入侵烏克蘭的可能性「非常高」，不過俄國方面則一再否認計畫發動攻擊。美俄兩國將就烏克蘭問題進行會談，投資人仍對地緣政治風險抱持不安情緒，上周五（18日）美股四大指數終場下跌收黑。

台股上周五早盤急殺170點，但在航空、航運及觀光等解封股撐盤下，指數跌勢逐步收斂，終場下跌36.22點收18,232.35點，成交值3,028億元，週線跌78.59點。

台股上周五收盤重回萬八，雖前半周遇俄烏衝突急殺，但經過反覆震盪、測試利空後，受到的影響逐漸減少。法人表示，國際間兩大議題：俄烏情勢和美國升息的影響力，對台股來說，不及台灣本身產業發展的正向影響，加上股東會旺季逼近，每年5月、6月是股東會的旺季，股東會前兩個月，必須要強制融券回補，等於軋空回補期將集中在3月至4月，台股近期回檔修正，部分投資人「順勢放空」，剛好加重軋空力道。據統計，長榮航、華航、群創、長榮、萬海、漢磊、景碩等近49.5萬張的融券，在4月底前將全數強制回補，可望為台股盤勢反攻助燃多頭信心。

仍看好台股後勢發展，將有機會穩定走高，指數有機會力守月線之上，看好供需吃緊產業，像是記憶體、矽晶圓、受惠於疫情即將解封的題材股等，但提醒投資人不追高且需彈性調整配置。

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