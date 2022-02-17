啟發盤勢｜台股彈上月線 記憶體族群強勢

美國聯邦準備理事會（Fed）公布的最新會議紀錄顯示，官員在上月會議中作出結論，若通膨在未來幾個月無法減緩，他們將加速升息腳步。根據聯邦公開市場委員會（FOMC）1月25至26日會議紀錄，多數官員同意，若通膨無法像聯準會政策委員會預期般下降，將需要加速升息，但並未提到3月份升息兩碼的事。原先美股因俄羅斯撤軍說法遭到美國與北約質疑，四大指數開低盤，標普指數盤中一度跌逾0.9％，不過在符合預期的聯準會（Fed）會議紀要發布後，市場對激進升息的擔憂緩解，美股四大指數拉近平盤，標普指數更是由黑翻紅。

由於俄國總統普亭15日同意繼續外交斡旋，且部分俄軍將在軍演結束後返回基地，舒緩全球股市緊張情緒。台股昨（16）日直接開高站上萬八，費半指數大漲逾5％下激勵電子股反彈上漲。NAND Flash大廠鎧俠、威騰因原料汙染事件，發函客戶調漲報價，盤面上記憶體族群表現強勢，晶豪科（3006）、鈺創（5351）皆攻上漲停，華邦電（2344）漲幅超過5％。權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、台塑（1301）等帶頭拉升大盤指數，終場上漲279.66點收在18,231.47點，收復月線，成交量2,690億元，三大法人買超118.05億元。

法人表示，由於俄烏情勢趨緩，舒緩美股緊張情緒，美股反彈進而帶動台股上揚，以上周跌深的IC設計族群反彈力道最大，預期台股走勢將逐漸回到震盪之前的穩定狀態，此外，牽動台股的美國升息動作，將於下個月16日公布第一次升息幅度，投資人須多加關注，也隨時調整資金水位與投資布局，投資人可擇績優股布局，但不宜大幅拉高持股及追價。

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