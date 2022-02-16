啟發盤勢｜烏俄危機緩解 布局升息受惠股

俄羅斯周二（15日）宣布部份撤軍，市場逐漸緩和緊張情緒，恐慌指數VIX下滑，油價驟跌，金價自前一日三個月高點回落，比特幣衝高。科技股與非必需消費品領漲，道瓊收紅逾420點，結束連續三個交易日跌勢，那指大漲逾2.5％，創2 週以來最佳表現，費半飆漲近5.5％，為美股四大指數反彈最多。

台股昨（15）日開低往上震盪，一度漲至18,085.91點，全球邊境逐步解封，航空貨運價格維持高檔，激勵航空雙雄大漲，長榮航（2618）一度逼近漲停，收31.25元漲幅7.39％，華航（2610）收27.45元漲幅2.81％。但午盤後賣壓湧現，投資人擔心通膨升息、烏俄戰事等不確定因素影響，追價力道不足，指數由紅翻黑，萬八大關得而復失，收在17,951.81點，下跌45.86點，成交量縮至2,318億元，三大法人賣超182.32億元。

俄軍部隊結束演習後，俄羅斯宣布開始將部份軍隊撤回原基地，英國和烏克蘭表示，要看到俄國全面撤軍才會相信，美國總統拜登警告，俄國仍很有可能入侵烏克蘭，但美國與盟國將與俄國進行外交活動，改善歐洲穩定與安全。法人表示，投資人需觀察俄烏影響後續，若俄烏情勢穩定，整體市場將有機會漸漸回穩，可趁低檔挑選價值型股票，或是選擇獲利面佳的標的進行布局，以受惠升息的金融類股為最佳標的，另也看好今年電動車趨勢，以及半導體、及半導體相關設備族群。

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