啟發盤勢｜美CPI創40年新高 關注Fed決策

美國11月消費者物價指數（CPI）年增率進一步上升到6.8％，符合預估，升幅達到近40年來高點，而且各大類別的物價都普遍大幅上漲，顯示通膨壓力更加沈重，預估聯準會（Fed）會議勢必將決定資產購買計畫加速「退場」，首次升息時間預料將提前到明年3月或5月，但美投資人無懼消費物價高漲，美股四大指數收紅，標準普爾500指數更創下新高紀錄，周線收高。



台灣爆出P3實驗室人員確診Delta病毒的本土個案，引發市場擔憂，防疫概念再起，盤面上群龍無首，只剩太陽能表現有撐，太陽能模組廠紛紛看好明年產業市況，相關族群獲得買盤青睞、逆勢走揚，其中國碩翻紅漲停衝上30.4元，創逾5年半新高，茂迪、元晶勁揚4～5％，聯合再生也漲近3％。台股上周五（10日）下跌87.86點收盤指數17,826.26點，全周上漲129.12點，周K線連二紅。



萬八上方壓力不小，市場買盤追價謹慎，後續則需提防多日上攻卻站不上的回檔風險，目前先看17,000～18,000 點區間震盪。操作上，資金持續於市場尋找機會，惟漲跌連貫性不高，輪動快速，多數個股追價意願偏低，須留意追高風險，僅少數題材股投機買盤較有延續力道。此外，將迎來12月美國 Fed 利率決策會議，預期資金短線或將轉趨謹慎觀望等待結果，在萬八短線不易攻克下，投資人或可先停看聽逢低布局。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!

延伸閱讀

投信換股操作 逆勢回補17檔重量級權值股

百億買大樓後 陽明又砸重金做這事惹議

土洋法人連兩周買超 7檔人氣股高燒不退

13檔營收旺 外資押寶

神鬼散戶穿梭股海 半年海撈近10億下場曝