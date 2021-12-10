啟發盤勢｜類股輪動格局 待補量攻萬八

美國勞工周四（9 日）公布，上周初領失業救濟金人數進一步下滑至約 18 萬人，優於市場預期，為繼 11 月 27 日以來，再度觸及 52 年新低，但即使上周失業金數據再探半世紀以來新低，因市場擔憂Fed 官員預計下周宣布加速縮減購債，為最快明年提前升息決定的消息影響，美股四大指數同步收黑，尤以費半跌逾2%跌幅最深。



台股昨（9）日再度高檔震盪，盤中一度回測盤下，但下半場買單敲進台積電（2330），帶動加權指數上漲81點收在17,914點，成交量3,197億元。盤面上航空雙雄、貨櫃三雄也助攻站上17,900關卡，中小型股則表現相對疲弱，中場過後買盤追價無力，櫃買指數開高走低，下跌0.08點收在229.77點。



市場看好面板報價跌勢趨緩，外資昨日買超群創最多，達3萬7,893張，買超友達3萬1,649張，居第2位，群創及友達股價分別上漲0.2元及0.3元，漲幅各約1.06%及1.37%。反觀在美系外資預期聯電毛利率將於明年上半年達到高峰，建議投資人獲利了結的消息影響，外資賣超聯電高達10萬1,899張，聯電股價表現疲弱，收在64元下跌2.5元，跌幅達3.76％。



展望後市，12月市場關注焦點有三：首先，美國聯準會（Fed）未來動向，購債結束後，是否立即啟動升息、第二，Omicron新變異株對全球經濟的影響性，若全球各國控制得宜，沒有造成更大規模且長久的封城鎖國，對2022年的經濟成長就不致構成重大威脅、第三，市場對2022年做夢行情的氣氛，原則上市場不乏新的題材，在資金充沛的條件下，可望維持類股輪漲的局面，個股的上漲空間也大於大盤，台股在亞股中表現又最強，近日如能補量仍有機會突破18,000點及再創新高。

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