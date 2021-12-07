啟發盤勢｜類股輪動有利多頭格局

雖然美國已約16州出現Omicron確診病例，白宮首席醫療顧問佛奇認為即使Omicron傳播迅速，但染疫者多為輕症， 其威力不如原先擔心的那麼強，因此市場心態轉趨樂觀，道瓊工業指數強漲600多點。



台股昨（6）日早盤開低後，曾滑落到17,585.95點，但多頭力挺，再度往平盤邁進，上下差距約百點，電子股成交占大盤比重降至七成以下，運輸類股成交占比提升到二成左右，貨櫃及航空雙雄走強，類股指數漲幅超過4%。市場焦點的力積電掛牌上市，收盤價75.9元上漲26元，但聯電未出現比價效應激勵，股價收黑，台股下跌8.93點，收盤指數17,688.21點，成交量縮至2,953億元。



市場情緒持續受到Omicorn變種病毒訊息影響震盪，加上比特幣避險情緒導致價格重挫，操作上追高風險較大且在市場情緒依舊不穩，宜嚴控資金水位，待局勢緩和逢低布局為佳。加權指數接近18,000點壓力加大，下檔則是在季線具備一定支撐力道。



選股方面，12月中旬後，外資開始進入聖誕假期，上市成交量可能受到影響，短線可留意集團股及內資法人的年底作帳行情。貨櫃三雄今年營收與獲利出色，因缺櫃和塞港問題短期難以紓解，加上股價整理已久，可留意航運族群表現，但提醒投資人不必太過積極追價。

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