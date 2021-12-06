啟發盤勢｜台股本周亮點晶圓代工比價效應

美國11月就業情勢再度逆轉，非農業就業人數僅增加21萬人，是今年來增加人數最少的一個月，不僅遠低於預估的55萬人，也比10月時的54.6萬人劇減，民間企業與製造業的就業情況都不如預估，顯示第五波疫情出現再度打擊勞工的就業意願，上周五美四大指數齊黑。上週道瓊收跌 0.9%，創連續第四周線吞黑，標普500週跌 1.2%，連續第二周下跌，而那指週跌 2.6％。



大盤指數上周五（3日）開高後，因貨櫃三雄及台積電走勢疲軟，指數曾滑落至平盤之下，但多頭拉動宏達電（2498）等元宇宙題材股維持人氣，收盤指數17,697.14點，下跌27.74點，終止日K連四紅，成交量3,252億元，全周上漲327點。



大盤雖然站上所有均線，重回多頭攻擊型態，但與美股道瓊持續脫鉤，主要在於台股與費半連動性較高，費半目前仍撐在月線之上，保持強勁態勢，但投資人仍須留意，道瓊與費半位階不可能落差太大，若費半遭到拖累進一步轉弱，須留意大盤回檔風險。



大盤回檔可以伺機進場布局明年成長的績優股，如電子標籤、高速傳輸、第三代半導體等相關概念股。另外一方面，由於新變種病毒的出現，使得全球供應鏈再度顯現不確定性的斷鍊風險，加上歐美經濟復甦，民眾深怕缺貨提前消費，使得2022年上半年庫存調整的風險降低，晶片缺貨緊張狀況將至少延續至2022年上半年，本益比偏低的晶圓代工和封測價值浮現，可留意聯電、日月光投控等股。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!

延伸閱讀

蜜月行情看俏 內外資喊多力積電

資金簇擁 台股年底挑戰18,200點

晶圓代工火熱 台股年終甩尾

台灣50納入欣興 刪除遠東新

雙降關稅利多 長榮、陽明、萬海樂滔滔