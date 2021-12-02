啟發盤勢｜權值股撐盤 台股攻萬八仍須補量

美國稍早公布 11 月小非農 ADP 就業報告優於預期，隨著逢低買盤進駐，美股主要指數開盤齊揚，但隨著傳出美國出現首起感染COVID-19新變種病毒株Omicron案例後，四大指數尾盤急殺，由紅翻黑。



台股無畏前一日美股走跌，周三開低之後淡定震盪走高，台積電、聯電、聯發科、鴻海、台塑四寶等權值股表現強勢。另針對Fed主席鮑爾的通膨非暫時，與加速縮減購債一說，匯市也未受影響，新台幣兌美元持續強勢。在國際熱錢對台股匯市展望仍審慎樂觀，加權指數收復月線，收在17,585.99點，上漲158.23點，成交量微縮至2,936億元。



觀察量價表現，大盤大漲，整體量能卻萎縮，量價呈現背離，顯示短線的反彈，是建構在賣壓減輕的架構上，由於外在環境仍有隱憂，投資人追價力道意願裹足不前，指數要攻堅萬八仍需補量。



全球金融情勢，近期隨著Fed主席鮑爾續任，市場對於資金收緊、明年升息的預期已成共識，外資也已開始有調節動作，直到上周五新變種病毒Omicron現蹤成為盤勢壓回的導火線，法人預期年底前財報空窗期的作夢行情與作帳行情仍有機會，心態上保持警戒，投資人需留意外資籌碼及量價情況。

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