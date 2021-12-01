啟發盤勢｜疫情不平靜 大盤仍面臨考驗

莫德納CEO承認現有疫苗難以對付Omicron新型變種病毒，造成市場避險情緒再度增溫，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會聽證會作證，他在證詞中首次對新變種病毒Omicron發表看法，認為會加劇通膨的不確定性。他點出美國經濟恐因Omicron肆虐面臨三大威脅，包括物價持續上漲、傷害就業成長及供應鏈危機愈演愈烈。美股四大指數受影響，又同步下挫收黑。

台股周二(11月30日)開高走堅，早盤維持上漲150點之上，並攻克月線與季線反壓，尾盤受到MSCI調整指數收盤生效影響，金融翻黑，電子漲幅收斂，不過台積電反彈，終場台股上漲99.67點，收在17,427.76點，重返17,400點之上，台股當然也收月線，較10月底累計上漲440.35點。

周二電子股成交占大盤比重接近七成，電子零件及電腦周邊類股表現較強，漲幅超過2%，成交金額大且上漲的個股包括：聯電（2303）、欣興（3037）、新唐（4919）、鈺創等股。但防疫概念股也因市場平息恐慌、資金流出而呈現弱勢，康那香（9919）、亞諾法（4133）、毛寶（1732）、恆大（1325）與南六（6504）等股跌勢較重。

法人表示， 短線急跌伴隨而來是急彈，但仍不必急於進場，待大盤站穩所有均線，才能轉為多方攻擊型態，若跌破季線，則大盤將轉弱，在櫃買市場亦然，以月線防守點。若大盤轉為多方攻擊型態，投資人可伺機進場布局明年成長的績優股，如電子標籤、高速傳輸等相關概念股。

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