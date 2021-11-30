啟發盤勢｜費半指數強彈 有利台股反攻

上周五遭Omicron變異株引發的恐慌性賣壓空襲後，金融市場周一回穩，加上搶短買盤進場點火，美股強勁反彈，尤以費半指數反彈逾4%最為強勁，直接收復所有均線，油價也強彈逾5％，顯示疫情的利空已逐漸淡化。

變種病毒蔓延全球，台股昨（29）日開低走高，早盤一度下挫逾百點，最低來到17,167點，測試半年線支撐且兵臨季線關卡，盤中隨著美股期電子盤反彈，加上逢低買盤點火權值電子股，貨櫃三雄走揚助攻等，帶動指數盤中回到平盤之上，並挑戰17,400關卡，終場仍下跌 41.3 點，以 17,328.09 點作收，半年線失而復得，成交值 3,181億元，高低點差距235點，並留下152點的長下影線，為多頭留下反攻機會。

包括首位對Omicron提出警告的醫生在內，兩位南非醫療衛生專家表示，這種病毒株迄今只造成輕微症狀。世界衛生組織（WHO）仍敦促審慎對待，還要多花時間評估。

市場對Omicron的最大利空恐慌，可以說是宣洩完畢，季線形成強力支撐，令市場訝異的外資竟然翻轉買超，可能是因為今日MSCI明晟調高台股在全球市場指數權重盤後生效、吸引部分主動型外資逢低買進。投資人選股可留意明年展望佳的半導體、電動車、車用電子等題材類股。

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