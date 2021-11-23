啟發盤勢｜美光大漲 記憶體族群回春

美國總統拜登提名聯準會主席鮑爾續任下屆主席，美元走升，金價下挫，同時市場傳出美國與多國協調釋出儲備石油，石油輸出國家組織 (OPEC) 及其盟友可能會調整增產計劃，推動油價上漲，能源和金融股領軍下，道瓊指數盤中強彈逾300多點，然而隨著美債殖利率上揚，科技股尾盤急殺，費半、那斯達克指數翻黑作收，道瓊指數收盤近乎持平。

台股昨（22）日小幅開高後維持在平盤附近整理，指數高低僅差距67點，呈現狹幅表現，盤面上，記憶體族群受惠元宇宙商機帶動，加上指標股美光股價飆上近五個月新高，吸引資金目光，帶動記憶體族群股價表現相對強勢，威剛（3260）及品安（8088）攻上漲停，南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）等連袂走高，股價漲逾半根漲停板。終場指數下跌14點收在17,803點，而成交量能縮減僅3,129億元，反觀中小型股表現活潑，由中美晶（5483）、環球晶（6488）、合晶（6182）、元太（8069）等領軍走揚，帶動櫃買指數持續走高，連續七個交易日收漲，並且再度刷新逾14年以來的波段新高。

法人表示，有利盤勢維持攻堅格局的四利多面向包括：1.歷年台、美股市的11及12月易漲難跌慣性，台股近十年12月漲率達九成。2.美那斯達克及費半等科技指數創高，台股電子股將連動。3.基本面佳，Q3上市櫃獲利1.18兆元、全年上看4兆，以明年七成配息率估計配息2.8兆元，超越去年上市櫃獲利總和2.47兆，高殖利率吸引外資的長線資金買盤。4.美元雖相對歐元強勢，但新台幣及人民幣更較美元強勢，資金行情持續。

推估上市櫃今年獲利達4.17兆元，以配息2.8兆元，目前指數近萬八位階之殖利率約4.5％，本益比低於14倍，外資年底及明年持續回補買盤可期待。另上市櫃千金股達12檔，以及百元以上多達280檔，帶動比價買盤預期短線指數將再創歷史新高，雖有逢高了結賣壓，但高檔震盪後再往上，年底前可望達18,200點。

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