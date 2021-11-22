啟發盤勢｜台股近關情怯 持續多頭格局

美股上周五 (19 日)漲跌互現，歐洲爆發新一波疫情，引發市場對封城的揣測，油價重挫至80元以下，週線跌幅為8月以來最大，道瓊指數下跌收黑，不過現在傳出蘋果正加速開發電動車，計劃推出沒有方向盤和踏板的全自駕電動車，最快將於2025年問世，消息激勵蘋果股價再創新高，讓蘋果擠下微軟重返全球市值龍頭，帶動那斯達克、費半等科技股指數收紅。

台股上周五在台積電(2330)領軍下早盤衝高，指數一度衝上17,986點，距離萬八僅約14點的距離，但近關情怯，關前買盤縮手，隨著金融股、塑化類股拉回，指數翻黑，終場下跌23.06點收在17,818.31點，成交量為3,971億元，終止日K連5紅。台股周線連七紅、周指數漲300點。

台股指數站上3個月新高點，各期均線呈現多頭排列，配合成交量溫和放大，有望持續震盪盤堅。上市櫃企業第三季財報亮眼，且多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，加上外資歸隊，資金行情再起，強勢族群輪番上攻，皆有助台股維持多方態勢。明年展望樂觀的公司將吸引市場資金並脫穎而出，建議投資人可以優先往投信買超、基本面共識高的產業去布局。目前仍受⻑短料影響，個股表現強弱將更為明顯，市場資金將以績優個股為主，可選擇第4季、明年第1季獲利成⻑的產業及公司，預期第三代半導體、電動車、元宇宙等題材持續輪動，台股將有望挑戰新高。

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