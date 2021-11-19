啟發盤勢｜台股驚驚漲 萬八指日可待

美企業公布創新高的營收與優異的財測後，Nvidia開盤大漲12％，AMD、美光等晶片股也獲得提振，同步走揚，費半、那斯達克指數收紅。晶圓雙雄連袂走高，台積電ADR大漲3.6％，聯電ADR漲1.55％等，對今日台股上攻打了一劑強心針。



台股昨（18）日在金融股以及IC設計族群持續帶領下，大盤指數突破17,800點，電子股占大盤成交比重超過六成，IC設計在聯發科（2454）帶動下持續走揚，面板族群表現也相當強勢，友達（2409）盤中漲停，帶動面板相關驅動IC，如敦泰、天鈺。唯獨太陽能族群因美國政策轉向，恢復對中國的豁免關稅，台廠業者未來外銷美國市場難度恐將升高，股價紛紛下挫。台股上漲77.33點，收盤指數17,841.37點收在最高點，成交量3,946億元。中小型股為主的櫃買指數表現更強勁，在各類題材股帶動下，上漲1.41點收255.48點，創2007年7月31日以來逾14年3月高點。



台股目前均線多頭排列、短線技術面持續偏多，若能維持類股輪漲格局，可望持續驚驚漲、挑戰「萬八」關卡。不過，由於台股指數已進入17,500～18,000高檔區間，須慎防上檔反壓的震盪加劇。操作策略上聚焦追蹤盤面熱門標的，如業績展望佳、線型偏多及法人買超股，並依據短期均線變化震盪汰弱留強、擇優換股操作因應。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!

延伸閱讀

市場憂心需求降低 國際油價驚驚漲

做夢行情燒 10檔領頭攀峰

跌深+低價 外資狂敲友達、群創、彩晶

做夢行情燒 10檔領頭攀峰

大立光 退居高價股老五