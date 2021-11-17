啟發盤勢｜元宇宙股修正 待權值股領衝萬八

美國10月零售銷售上升1.7％，大幅優於9月上修後的月增0.8％，亦超越市場預估的月增1.4％，創7個月來最高，代表即使通膨以30年來最快的速度上漲，民眾在年終購物旺季之前仍願意打開荷包，大舉消費，11月與12月的銷售佳績可期，美股四大指數收紅。



台股昨(16)日盤中高點來到17,708.1點，收盤雖未能站穩17,700點，但仍續創近4個月新高。運輸股成交占比重約23%，除了航空雙雄爆巨量大震盪之外，貨櫃三雄也受到買盤拉抬，股價表現較航空強。電子股成交占則比降到60%，元宇宙指標股的宏達電（2498）及威盛（2388）拉回修正，部分漲多的個股也留長上影線。隨著漲勢收斂，加權指數收17,693.13點上漲58.66點，成交量3,780億。



台股已過9月高點17,633.67點，在挑戰歷史高點18,034.19點前，中小型股仍有機會表現。在這個指數區間內，主軸仍是元宇宙概念股，搭配其他有題材的股票，呈現輪動格局，但指數若遇到重要關卡，仍需大型權值股挑大樑衝關，屆時波動大的中小型股可能首先面臨調節壓力。



投資人審慎檢視手上持股的基本面及未來展望，執行汰弱留強，選股可由業績成長強勁、且法人站在買方個股優先，目前IC 設計相關產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

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