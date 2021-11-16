啟發盤勢｜IC設計股旺 大盤再創波段新高

沃爾瑪、Target、家得寶和梅西百貨等零售巨頭財報將在本周登場，10 月零售銷售數據也將於周二公布，市場將關注通膨對消費者支出帶來的影響。美股靜待今日拜登與習近平的開會內容、以及經濟數據的公布，四大指數呈現小幅收黑，多頭格局尚未被破壞。



IC設計廠聯發科搭上元宇宙熱門題材，昨(15)日重返千元大關收在1,025元、勁揚4.27%，而台股也在IC設計股強勢帶動下，指數盤中大漲逾165點、最高來到17,683.19點，寫下波段反彈新高，收漲116點以17,634.47點作收，並突破9月6日高點17,633，具有指標意義，電子成交比重近7成，量能放大到3,700億元以上。



就技術面來看，目前台股沿著5日均線走揚，現階段台股指數位於各均線之上，短中期均線呈多頭排列，季線也翻揚向上，下檔在季線17,000點具有強力支撐，加上外資連續站在買方，有利台股向上攻堅。成交量若能溫和放大到4,000億元以上，多頭格局會更明確，一旦外資啟動回補潮，近期弱勢的權值股有機會補漲。



針對元宇宙題材，大摩認為，其中有6大技術趨勢，包括無線VR頭戴式裝置所需的WiFi 7技術、更強大的圖型處理器、雲端運算技術、眼動和運動追蹤技術、電競電腦以及VR顯示器，也有相對應值得關注的潛在受益者，如祥碩（5269）、瑞昱（2379）以及聯發科（2454）等，是投資人可以留意的個股。

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