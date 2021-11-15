啟發盤勢｜MSCI升台股權重 本周攻萬8

美國密西根大學公布 11 月消費者信心數據，為66.8出乎意料地跌至 10 年低點，隨著假日購物季的臨近，消費者情緒低落可能會讓零售商感到擔憂。儘管經濟數據不佳，但在Meta 和 Alphabet 等大型科技股領漲之下，上週五 (12 日) 美股主要指數小幅收紅。白宮最新聲明確認，美國總統拜登和中國領導人習近平將於本週一晚間 (即台北時間 16 日上午) 舉行美中元首視訊峰會，兩國元首將討論管理美中競爭的方法，以及符合兩國利益方面的合作方式。



上周五盤中MSCI將台股全球市場指數權重由1.68%上調至1.69%，調升0.01個百分點，消息一出，晶圓雙雄受激勵出現買單拉抬，帶動大盤指數衝高，盤中漲升逾百點，高點曾至17,602.05點，不過隨後獲利賣壓出籠，漲勢收斂，17,600點整數關卡得而復失，終場以17,518.13點作收，上漲65.61點，成交值3,669億元，週線上漲221.23點，呈現連6紅。



台股目前站穩5日均線17,497點，短期均線維持多頭，有助於延續反彈格局，但指數逼近前波高點，當套牢賣壓出籠，可能面臨拉回整理。但型態仍偏多且櫃買指數表現相對強勢下，顯示中小型個股輪漲態勢未變，拉回仍可逢低布局，IC 設計、季報績優股皆可做為留意。惟資金輪動快速，操作上需要更為靈活並嚴控資金水位。

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