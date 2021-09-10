日盛盤前｜美股四大指數跌多漲少

美國經濟數據上週初領失業救濟金人數僅31萬人，再創疫情以來新低，但歐洲央行(ECB)發布決策聲明，將於第四季將減緩購債步調，市場難免揣測FED縮減購債腳步近了，使美股四大指數跌多漲少，漲跌幅介於-0.46至39%。指標股蘋果跌0.67%、特斯拉漲0.13%、台積電ADR漲0.65%。

台股早盤開低後拉回平盤之上，目前守穩月線支撐，最終上漲84點作收，漲幅0.20%，收在17,304.33點，成交金額為2,455.94億元。三大法人合計買超8.28億元，外資買賣超6.68億元、投信賣超3.47億元、自營商賣超5.07億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，結構有待調整，且創下今年以來低量。

（2）、均線：短線支撐月線約17,081點附近，壓力為17,650點附近。

（3）、技術指標：KD向下，短線不排除持續震盪。

櫃買指數漲幅41%，收在211.77點。支撐半年線208點附近，壓力為217點附近，KD向下，短線不排除持續震盪。

觀盤重點：

台股目前守穩月線，但量能急縮，因此觀察能否後勢成交量漲時回溫，另外季線支撐是否再度收復，屆時再將持股比較拉升至5成以上，否則維持至5成以下操作較佳，建議挑選產業前景佳及營收表現優者，產業上可留意半導體、車用、高殖利率、鋼鐵、PCB、金融等。

受惠主機板、顯示卡及筆電等三大主力業務動能同步揚升，微星科技（2377）8月合併營收一舉衝上79億元的歷史單月新高，月增逾27％、並較2020年同期成長39％以上，其中顯卡單月出貨動能約月增兩成，主板亦出貨推升近三成，加上筆電市場需求依然大於供給。

3545敦泰公告8月合併營收為36億元、月成長5.8％，再度改寫單月歷史新高，相較2020年同期大幅成長72.6％。從8月各產品線來看，IDC、觸控IC、驅動IC產品出貨持續維持高檔，指紋辨識產品出貨較7月份微幅增加。

台達電（2308）公布8月合併營收約2億元，月減1.7%，下探六個月來低點，主要受IC缺料牽連，影響消費性電子及電動車的出貨時程。以台達電7、8月營收表現，估計9月營收要超越264.7億元之上，本季營收才有機會超越上一季表現。

6271同欣電公告8月合併營收達12.19億元、月減2.0％，創單月歷史次高，相較2020年同期明顯成長33.4％。累計2021年前八月合併營收為90.39億元、年成長54.7％，改寫歷史同期新高，隨著後續車用及消費性CIS元件訂單需求持續成長，同欣電下半年營運將有望繳出優於上半年成績單。

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