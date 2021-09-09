日盛盤後｜指數反彈守月線 PCB、鋼鐵吸睛

台股早盤開低後拉回平盤之上，目前守穩月線支撐，最終上漲33.84點作收，漲幅0.20%，收在17,304.33點，成交金額為2,455.94億元。三大法人合計買超8.28億元，外資買賣超6.68億元、投信賣超3.47億元、自營商賣超5.07億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，結構有待調整，且創下今年以來低量。

均線：短線支撐月線約17,081點附近，壓力為17,650點附近。

技術指標：KD向下，短線不排除持續震盪。

櫃買指數漲幅1.41%，收在211.77點。支撐半年線208點附近，壓力為217點附近，KD向下，短線不排除持續震盪。

台股目前守穩月線，但量能急縮，因此觀察能否後勢成交量漲時回溫，另外季線支撐是否再度收復，屆時再將持股比較拉升至5成以上，否則維持至5成以下操作較佳，建議挑選產業前景佳及營收表現優者，產業上可留意半導體、車用、高殖利率、鋼鐵、PCB、金融等。

觀盤重點：PCB、鋼鐵、造紙、成衣等領漲

PCB：2368金像電繳出營收好成績、6213聯茂、2383台光電後勢前景仍佳、8046南電、3037欣興、3189景碩等ABF載板需求強勁，帶動個股股價收紅。

鋼鐵：第四季鋼價仍有調漲空間帶動下，相關個股如2023燁輝、2014中鴻、2002中鋼、2013中鋼構等股價揚升。

造紙：經歷修正整理後，族群股價呈現跌深反彈，相關個股如1904正隆、1905華紙、1906寶隆、1907永豐餘、1909榮成等呈現漲勢。

成衣：受惠國際品牌大廠Lululemon財報預於市場預期，個股如1476儒鴻、1477聚陽等股價受此激勵。

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